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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» интересуется Калвертом-Льюином

01 Апреля 2022 • 08:11 Комментировать

«Ньюкасл» интересуется нападающим «Эвертона» Домиником Калвертом-Льюином, сообщает Daily Mail. Футболист является одним из кандидатов на роль основного форварда «сорок» на следующий сезон.

Поскольку «Эвертону» грозит вылет в Чемпионшип, а их финансовое положение не слишком благополучно, летом они могут быть вынуждены продать Калверта-Левина. И, несмотря на плохую форму и проблемы с физической формой нападающего в этом сезоне, он вызывает значительный интерес со стороны клубов Премьер-лиги, в том числе и «Ньюкасла».

В контракте 25-летнего нападающего с «Эвертоном» есть пункт о выкупе в размере 90 миллионов фунтов стерлингов. Соглашение действует до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эвертон Доминик Калверт-Льюин
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