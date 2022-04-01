«Ньюкасл» интересуется Калвертом-Льюином

«Ньюкасл» интересуется нападающим «Эвертона» Домиником Калвертом-Льюином, сообщает Daily Mail. Футболист является одним из кандидатов на роль основного форварда «сорок» на следующий сезон.

Поскольку «Эвертону» грозит вылет в Чемпионшип, а их финансовое положение не слишком благополучно, летом они могут быть вынуждены продать Калверта-Левина. И, несмотря на плохую форму и проблемы с физической формой нападающего в этом сезоне, он вызывает значительный интерес со стороны клубов Премьер-лиги, в том числе и «Ньюкасла».

В контракте 25-летнего нападающего с «Эвертоном» есть пункт о выкупе в размере 90 миллионов фунтов стерлингов. Соглашение действует до 2025 года.