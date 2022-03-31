В лондонский дом Бекхэмов проникли воры

Неприятности для четы Бекхэмов в их лондонском доме - неизвестный проник внутрь жилища, причем в этот момент знаменитый экс-футболист с супругой и детьми находился дома. Вор унес некоторые ценные вещи с верхнего этажа особняка, сообщает Daily Mail. Он проник в дом, взломав одно из окон. Любопытно, что случившееся обнаружил сын Дэвида Круз, вернувшийся с прогулки.

Это уже не первое происшествие подобного плана в элитном районе Лондона. Ранее в результате деятельности пока что не пойманного вора пострадали и другие соседи Бекхэмов. Как пояснила полиция, «это - работа профессионала».