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Агент Озила рассказал о том, почему Месут не пошёл на снижение зарплаты в «Арсенале»

31 Марта 2022 • 09:54 Комментировать

Агент немецкого полузащитника Месута Озила рассказал журналистам о том, по какой причине игрок не пошёл на понижение зарплаты в лондонском «Арсенале».

Агент Эркут Согут сказал, что Месут просто хотел получить от бососв лондонской команды гарантии, что после согласия на понижение зарплаты никого не уволят. Агент отметил, что Озил при гарантиях пошёл бы на понижение зарплаты даже не на 15, а на все 30 процентов.

Напомним, что на данный момент Месут Озил защищает цвета «Фенербахче». В этом сезоне полузащитник провёл в турецкой лиге 22 матча, в которых забил восемь мячей и сделал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Месут Озил
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