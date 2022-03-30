Луис Энрике - Де Хеа: Давид, я хочу попробовать других вратарей

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал журналистам, что созванивался с голкипером Давидом Де Хеа перед товарищескими матчами сборных.

«Давид, я хочу попробовать других вратарей», - сказал тренер испанцев вратарю «Манчестер Юнайтед», сообщает Marca.

Де Хеа оценил звонок и сказал, что принимает его решение, но собирается бороться за место на чемпионате мира в Катаре.

Луис Энрике не вызвал вратаря в сборную на товарищеские матчи с Албанией и Исландией. Испанцы выиграли в обоих играх и с уверенностью продолжают готовится к чемпионату мира в Катаре.