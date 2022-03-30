Грилиш попросил судью не удалять игрока соперника, но арбитр не согласился

Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш попросил судью матча Англия – Кот-д’Ивуар не удалять с поля защитника Сержа Орье за две желтые карточки. Арбитр матча остался при своем мнении.

Орье получил первое предупреждение за фол на Грилише в середине первого тайма. На 40-й минуте матча судья выдал ему вторую желтую карточку за разговоры. К арбитру подошел Джек Грилиш и попросил не удалять игрока соперников с поля.

«Я хотел, чтобы он остался, потому что это был товарищеский матч. Вы получаете немного больше, играя против одиннадцати человек. Для нас это было бы большим испытанием», - сказал Грилиш.

Игрок сборной Англии подошел к арбитру (Эрик Ламрехтс из Бельгии) и сказал: «Давай, пусть он останется».

Судья все-таки потребовал у защитника Кот-д’Ивуара покинуть поле.