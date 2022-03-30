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«Барселона» включилась в борьбу за Тирни

30 Марта 2022 • 08:59 Комментировать

«Барселона» включилась в борьбу за защитника «Арсенала» Кирана Тирни, сообщает 90 min. Каталонский клуб ищет замену 33-летнему Жорди Альбе и видит в Тирни идеальную замену возрастному футболисту.

Ранее сообщалось, что в футболисте также заинтересован мадридский «Реал». Ожидается, что летом оба клуба поспорят за подписание футболиста «Арсенала».

В этом сезоне Тирни провел в АПЛ 22 матча, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 32 миллиона евро. Его контракт с «Арсеналом» истекает в 2026 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Арсенал Лондон Киран Тирни
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