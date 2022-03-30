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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лидс» ведет переговоры по подписанию Мингесы

30 Марта 2022 • 08:19 Комментировать

«Лидс» ведет переговоры по подписанию защитника «Барселоны» Оскара Мингесы, сообщает Sport. В клубе считают, что у 22-летнего защитника есть все, что нужно для успеха в Англии, и он идеально подходит для стиля игры «Лидса».

Ранее сообщалось, что Мингеса может стать частью сделки по переходу вингера «Лидса» Рафиньи в каталонский клуб.

Мингеса перестал попадать в основной состав «Барселоны» после того, как у руля команды стал Хави. В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 15 матчей и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Барселона Оскар Мингеса Рафинья Диас
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