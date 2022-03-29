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Ремсдейл: Думаю, что преуспел бы, если бы стал капитаном «Арсенала»

29 Марта 2022 • 18:50 Комментировать

Голкипер «Арсенала» Аарон Ремсдейл заявил, что желает стать капитаном «канониров» в следующем сезоне.

«Послушайте, я бы взял на себя ответственность, но это зависит от менеджера», - сказал Ремсдейл в интервью изданию FourFourTwo.

Вратарь добавил, что считает, что преуспел бы на поприще капитана клуба, если бы ему доверии эту роль.

23-летний футболист присоединился к «канонирам» из «Шеффилд Юнайтед» летом 2021 года, и ему еще предстоит завершить свой первый полный сезон в команде. В этом сезоне вратарь провел в АПЛ 24 матча, в 12 из которых отстоял на ноль.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Аарон Ремсдейл
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