«Ливерпуль» летом хочет подписать полузащитника «Порту»

Португальский полузащитник «Порту» Витинья может в летнее межсезонье сменить клубную прописку и переехать на туманный Альбион.

По информации Sport Witness, несколько европейских топ-клубов проявляют активный интерес к 22-летнем португальскому футболисту, но главным претендентом на полузащитника считается «Ливерпуль». Стоит отметить, что в контракте Витиньи прописана сумма отступных в 40 миллионов евро.

В этом сезоне Витинья провёл в португальском чемпионате 23 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом.