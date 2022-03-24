Мэддисон: Азар в «Челси» был чертовски хорош

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон очень лестно отозвался об игре Эдена Азара в бытность того игроком «Челси».

«Чертовски хорош», - написал Мэддисон в своих соцсетях, после того как посмотрел подборку голов бельгийца за лондонский «Челси».

Ранее сообщалось, что Азаром интересуется «Арсенал». Правами на полузащитника сейчас владеет мадридский «Реал», но игрок прочно сел на лавку запасных и редко появляется на поле. В этом сезоне 31-летний полузащитник сборной Бельгии провел в Ла Лиге 17 матчей и отдал 1 результативную передачу.