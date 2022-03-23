Почеттино встретится с делегацией «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино по-прежнему интересует «Манчестер Юнайтед» в роли наставника команды.

Издание Telefoot сообщило, что в ближайшее время представители «красных дьяволов» проведут встречу с аргентинским специалистом. Также уточняется, что члены руководства уже встречались с главным тренером «Аякса» Эриком тен Хаагом, но детали не разглашаются.

Напомним, в списке потенциальных наставников «МЮ» называются Хулен Лопетеги из «Севильи» и Луис Энрике, который возглавляет сборную Испании.

«Манчестер Юнайтед» набрал 50 очков после 29 туров и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.