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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Почеттино встретится с делегацией «Манчестер Юнайтед»

23 Марта 2022 • 23:03 Комментировать

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино по-прежнему интересует «Манчестер Юнайтед» в роли наставника команды.

Издание Telefoot сообщило, что в ближайшее время представители «красных дьяволов» проведут встречу с аргентинским специалистом. Также уточняется, что члены руководства уже встречались с главным тренером «Аякса» Эриком тен Хаагом, но детали не разглашаются.

Напомним, в списке потенциальных наставников «МЮ» называются Хулен Лопетеги из «Севильи» и Луис Энрике, который возглавляет сборную Испании.

«Манчестер Юнайтед» набрал 50 очков после 29 туров и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.


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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Юнайтед Апл Маурисио Почеттино Хулен Лопетеги
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