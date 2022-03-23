Назван самый быстрый игрок АПЛ в этом сезоне

Самым быстрым футболистом в Английской Премьер-лиге в этом сезоне пока является немецкий защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер.

Защитник «синих» смог развить скорость в 36,7 километров в час. Совсем немного ему уступили египтянин Мохамед Салах из «Ливерпуля» и экс-игрок «Вулверхэмптона» Адама Траоре. Оба игрока набрали максимальную скорость в 36,6 километров в час. В топ-5 также вошли Ибраима Конате из «Ливерпуля» и Патсон Дака из «Лестера».

Напомним, что в этом сезоне Антонио Рюдигер провёл в английском чемпионате 29 матчей и отметился двумя забитыми мячами.