Переход Кэша в «Атлетико» под вопросом, «Астон Вилла» готовит новый контракт

«Астон Вилла» готовит новое предложение для защитника Мэтти Кэша, что ставит под сомнение его потенциальный переход в мадридский «Атлетико», об этом сообщает Football Insider.

Футболист «Виллы» давно был связан с переходом в испанский клуб, после того как «Атлетико» отпустил Кирана Триппьера, а подписанный на его место Даниэль Васс не стал игроком основного состава.

Мадридский клуб все еще может повлиять на переход Кэша, так как является постоянным участником Лиги чемпионов.

В этом сезоне Кэш сыграл в АПЛ 29 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.