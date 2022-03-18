Дэвид понравился Артете в матче против «Челси»

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид понравился главному тренеру «Арсенала» Микелю Артете.

Несмотря на то, что он не забил гол, он показал впечатляющее владение мячом и передачи, отметил главный тренер «Арсенала».

«Канониры» давно интересуются канадским молодым нападающим. Этим летом они собираются сделать предложение французскому клубу, который оценивает трансфер Дэвида в 46 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что футболистом также интересуется «Ливерпуль».

В этом сезоне в Лиге 1 Дэвид провел 28 матчей и забил 13 голов.