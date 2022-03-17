Данджума попал в сферу интересов «Ливерпуля» и «Ньюкасла»

«Ливерпуль» и «Ньюкасл» заинтересовались в приобретении полузащитника «Вильярреала» Арно Данджума,

Сообщается, что испанский клуб не отпустит игрока менее чем за 75 миллионов евро.

Данджума забил пять голов в восьми матчах текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Он забил три гола в обеих встречах с «Аталантой», в том числе два в гостях. В ответном матче 1/8 финала против «Ювентуса» полузащитник забил последний гол матча, установив окончательный счет 3:0 в пользу «Вильярреала».

В этом сезоне в Ла Лиге Данджума сыграл 18 матчей, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.