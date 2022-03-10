«Бавария» начнет переговоры со Спенсом летом

Мюнхенская «Бавария» начнет переговоры о покупке 21-летнего правого защитника «Мидлсбро» летом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Бавария» ищет правого защитника, и Спенс — один из тех, кто есть в их списке. На данный момент между клубами нет ничего официального. Но они на связи по поводу этого игрока», - сказал Романо.

Также сообщается, что за молодым защитником следят такие клубы, как «Тоттенхэм» и «Арсенал».

Сейчас Спенс проводит сезон в аренде в «Ноттингем Форест». Романо оценивает трансферную стоимость футболиста в 12-14 миллионов евро.