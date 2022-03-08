«Ньюкасл» согласовал с «Астон Виллой» условия выкупа Таргета

«Ньюкасл» и «Астон Вилла» договорились о стоимости 26-летнего защитника Мэтта Таргета. Об этом сообщает The Sun.

Таргет перешел в «Ньюкасл» из «Виллы» на правах аренды в январе 2022 года. Уже сейчас «сороки» готовы к тому, чтобы заключить с футболистом полноценный контракт.

Стороны обсудили возможность трансфера Таргета. По информации источников, «Вилла» согласна отпустить футболиста за 15 миллионов фунтов.

Теперь то, где Таргет продолжит свою карьеру, зависит лишь от того, будут ли представители «Ньюкасла» нуждаться в его услугах к концу текущего сезона.

Сам Таргет был бы не против смены клубной прописки.