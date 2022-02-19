Артета: «Пепе снова почувствовал себя важным в «Арсенале»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о текущих кондициях вингера команды Николя Пепе.

«Пепе сейчас выглядит иначе, чем в начале сезона. Это видно по его выражению лица, по тому, как он общается с одноклубниками. Он отлично показывает себя на тренировках. Думаю, Николя снова почувствовал себя важной частью команды», - передает слова испанского специалиста инсайдер Фабрицио Романо в своем твиттер-аккаунте.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 26-летний ивуариец принял участие в девяти поединках, в которых отметился одной голевой передачей.