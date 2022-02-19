«Тоттенхэм» хочет уволить Конте и вернуть Почеттино

В лондонском «Тоттенхэме» недовольны результатами команды под руководством Антонио Конте. Обсуждается вариант, при котором английский клуб отправит в отставку итальянского специалиста по окончании текущего сезона.

Как сообщает The Telegraph, «шпоры» уже подыскали нового тренера. Им может стать аргентинец Маурисио Почеттино, который ранее уже работал с командой. Однако выиграть борьбу за Почеттино будет непросто, поскольку в его услугах также заинтересованы мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

Маурисио сейчас занимает пост главного тренера «ПСЖ». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.