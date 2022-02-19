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«Тоттенхэм» хочет уволить Конте и вернуть Почеттино

19 Февраля 2022 • 11:29 Комментировать (3)

В лондонском «Тоттенхэме» недовольны результатами команды под руководством Антонио Конте. Обсуждается вариант, при котором английский клуб отправит в отставку итальянского специалиста по окончании текущего сезона.

Как сообщает The Telegraph, «шпоры» уже подыскали нового тренера. Им может стать аргентинец Маурисио Почеттино, который ранее уже работал с командой. Однако выиграть борьбу за Почеттино будет непросто, поскольку в его услугах также заинтересованы мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

Маурисио сейчас занимает пост главного тренера «ПСЖ». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Маурисио Почеттино
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
19 Февраля 2022 в 12:37
Антоха уж больно упрямый, что ну ни как не может найти общий язык с руководителями клубов...
Arthur Abrahamyan
19 Февраля 2022 в 11:52
Проблема Паратиччи. Как может Кулусевски усилить Тотенхем? Конте подошел бы МЮ - проблемы с трансферами не будет и уверен, что он вернет МЧ к вершине.
3Tituli
19 Февраля 2022 в 12:26
На 2 сезона... А потом разжопится со всеми и свалит в закат с хорошей неустойкой)))
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19.02  18:00 Кристал Пэлас ... Челси 6.00 4.20 1.57
19.02  20:30 Манчестер Сити ... Тоттенхэм 1.46 4.90 6.60
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