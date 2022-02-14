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Нападающий «Челси» может перейти в «Арсенал»

14 Февраля 2022 • 10:52 Комментировать

Талантливый форвард Армандо Броя, правами на которого владеет лондонский «Челси», может продолжить карьеру в другом столичном коллективе. Заинтересованность в услугах 20-летнего албанца проявляет «Арсенал».

По информации Football London, «канониры» планируют оформить переход Броя в летнее трансферное окно. В настоящий момент нападающий выступает на правах аренды за «Саутгемптон».

В текущем сезоне Армандо принял участие в 24 поединках, записав на свой счет восемь забитых мячей и одну голевую передачу. Его трансферная стоимость оценивается в девять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Армандо Броя
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