Нападающий «Челси» может перейти в «Арсенал»

Талантливый форвард Армандо Броя, правами на которого владеет лондонский «Челси», может продолжить карьеру в другом столичном коллективе. Заинтересованность в услугах 20-летнего албанца проявляет «Арсенал».

По информации Football London, «канониры» планируют оформить переход Броя в летнее трансферное окно. В настоящий момент нападающий выступает на правах аренды за «Саутгемптон».

В текущем сезоне Армандо принял участие в 24 поединках, записав на свой счет восемь забитых мячей и одну голевую передачу. Его трансферная стоимость оценивается в девять миллионов евро.