«Фламенго» выкупил полузащитника «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Андреас Перейра больше не принадлежит «Манчестер Юнайтед». Хавбека выкупил бразильский «Фламенго», за который он выступал на правах аренды. Об этом сообщил в твиттер-аккаунте инсайдер Фабрицио Романо.

В ближайшие дни стороны объявят о трансфере официально. По условиям сделки, «красные дьяволы» получат 25 процентов от следующего трансфера Перейры.

Напомним, что «Фламенго» арендовал полузащитника летом прошлого года. Этот переход обошелся бразильскому клубу в один миллион евро.

В составе «красно-чёрных» Андреас сыграл 26 поединков, записав на свой счет пять забитых мячей и одну голевую передачу.