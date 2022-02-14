«Мне плевать на деньги»: Наингголан рассказал, что отказал «Ювентусу» и «Челси»

Известный бельгийский футболист Раджа Наингголан, поигравший в итальянской Серии А за «Рому» и миланский «Интер», рассказал о том, что получал предложения от лондонского «Челси» и туринского «Ювентуса».

«Мне всегда было плевать на финансовую выгоду. Если бы я думал только о деньгах, у меня была бы другая карьера. Я имел возможность перейти в «Ювентус» или «Челси», однако предпочел остаться в том клубе, в котором мне было очень комфортно», - передает слова хавбека Football-Italia.

В настоящий момент Раджа выступает у себя на родине за клуб «Антверпен». На его счету два гола и три ассиста в 20 матчах чемпионата Бельгии.