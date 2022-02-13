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​Директор «Манчестер Юнайтед» выбрал приоритетного тренера для команды слухи

13 Февраля 2022 • 16:25 Комментировать

Новоиспечённый исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд хочет, чтобы главным тренером команды летом стал Эрик тен Хаг. Как сообщает The Sun, такой же позиции придерживается Ральф Рангник, который по завершению сезона перейдёт на роль консультанта клуба. При этом пока неизвестно, захочет ли тен Хаг уходить из «Аякса», где у него всё складывается хорошо.

По данным источника, в финальном шорт-листе «Манчестер Юнайтед» фигурируют Эрик тен Хаг, Маурисио Почеттино и Луис Энрике.

Как известно, «Манчестер Юнайтед» в последние годы находится в кризисе.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Эрик тен Хаг Ричард Арнольд
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