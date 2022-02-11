Полузащитник «Реала» попал в сферу интересов трёх грандов АПЛ

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде пользуется серьезным спросом на Туманном Альбионе. Сразу несколько топ-представителей Премьер-лиги заинтересованы в подписании 23-летнего уругвайского хавбека.

Федерико внесен в список трансферных желаний лондонского «Челси», «Манчестер Сити» и «МЮ», об этом сообщает Todofichajes. При этом грандам английского футбола будет непросто заполучить игрока, поскольку его контракт с «бланкос» рассчитан еще на пять лет. Его стоимость, согласно оценке Transfermarkt, оценивается в 65 миллионов евро.

В этом сезоне уругваец принял участие в 18 матчах Ла Лиги.