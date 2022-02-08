«Манчестер Сити» нацелился на двух игроков «Бока Хуниорс»

Скауты «Манчестер Сити» продолжают изучать аргентинский трансферный рынок. В поле зрения «горожан» попали два футболиста «Бока Хуниорс».
Как сообщил в своем твиттер-аккаунте инсайдер Экрем Конур, первой целью чемпиона Англии стал защитник Валентин Барко. Трансферная стоимость 17-летнего исполнителя оценивается в 1,2 миллиона евро.
Также в сферу интересов «горожан» попал нападающий Эсекель Себальос. Стоимость этого игрока составляет порядка пяти миллионов евро.
Напомним, что в зимнее трансферное окно «Сити» усилился центральным нападающим «Ривер Плейт» Хулианом Альваресом.
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