«Арсенал» нацелился на одного из лидеров «Наполи»

Очередной представитель АПЛ нацелился на полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса. В борьбу за игрока вступил лондонский «Арсенал».

Согласно данным Corriere dello Sport, руководство «канониров» предпримет попытку заполучить 25-летнего хавбека по окончании нынешнего сезона. Трансферная стоимость Фабиана оценивается в 55 миллионов евро, а его контракт с неаполитанским клубом рассчитан до середины 2023 года.

В зимнее трансферное окно ходили слухи о возможном переходе Фабиана в «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

В текущем розыгрыше Серии А испанец забил пять голов и отдал три ассиста в 18 матчах.