В «МЮ» высказались о скандале вокруг Гринвуда

В «Манчестер Юнайтед» высказались по поводу скандала вокруг форварда команды Мэйсона Гринвуда. Игрока задержала полиция по подозрению в домашнем насилии над своей девушкой.

«Наш клуб заявляет, что осуждает подобного рода действия. Гринвуд отстранен от работы с командой до следующего уведомления», - приводится заявление манкунианского клуба на страницах таблоида The Sun.

Напомним, что девушка Гринвуда обвинила его в избиении и принуждении к интимной близости. Эта новость вызвала огромный резонанс в клубе. От Мэйсона в соцсетях отписались Давид де Хеа, Поль Погба, а также Криштиану Роналду.