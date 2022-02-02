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В «МЮ» высказались о скандале вокруг Гринвуда

02 Февраля 2022 • 13:44 Комментировать

В «Манчестер Юнайтед» высказались по поводу скандала вокруг форварда команды Мэйсона Гринвуда. Игрока задержала полиция по подозрению в домашнем насилии над своей девушкой.

«Наш клуб заявляет, что осуждает подобного рода действия. Гринвуд отстранен от работы с командой до следующего уведомления», - приводится заявление манкунианского клуба на страницах таблоида The Sun.

Напомним, что девушка Гринвуда обвинила его в избиении и принуждении к интимной близости. Эта новость вызвала огромный резонанс в клубе. От Мэйсона в соцсетях отписались Давид де Хеа, Поль Погба, а также Криштиану Роналду.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд
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