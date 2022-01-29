​Тевес играл с Месси и Роналду и получил вопрос, кто лучше

Карлос Тевес может похвастаться тем, что он играл в одной команде и с Лионелем Месси, и с Криштиану Роналду. Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» ожидаемо получил вопрос, кто же лучше – аргентинец или португалец.

«Они оба не от мира сего», - сказал Тевес ESPN, отметив, что он чувствовал себя комфортно на поле как рядом с Месси, так и рядом с Роналду.

Тевес ожидаемо не стал выделять лучшего. Бывший футболист «МЮ» сказал, что Роналду и Месси до сих пор остаются в элите мирового футбола.

«Можно лишь снять шляпу перед ними», - подвёл черту под этой темой Тевес.

Добавим, что Карлос Тевес в настоящий момент не имеет клубной прописки.