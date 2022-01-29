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Роналду рассказал, что запрещает своему сыну

29 Января 2022 • 09:58 Комментировать

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, что до сих пор не купил своему сыну мобильный телефон.

«Криштиану-младший часто задает вопрос о том, когда у него появится личный мобильный телефон. Я ему отвечаю: «Когда придет время, тогда ты его получишь». Детям можно давать телефон, но не постоянно. Этому нужно уделять определенное время. Иногда я даю ему свой телефон, но это происходит не всегда», - передает слова звездного нападающего Corriere dello Sport.

Ранее 36-летний Криштиану рассказал, в чем заключается секрет его футбольного долголетия.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду
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