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«Вест Хэм» интересуется Рафиньей

28 Января 2022 • 23:43 Комментировать

Ряд клубов, в том числе лондонский «Вест Хэм», проявляют интерес к бразильскому нападающему «Лидса» Рафаэлю Диасу Беллоли или просто Рафинье, об этом сообщает Skysports.

Сообщается, что переговоры бразильца с «Лидсом» по контракту проходят успешно, а его текущий контракт рассчитан до 2024 года. «Вест Хэм» внимательно следит за ситуацией и не против подписать нападающего уже в это трансферное окно. Главный тренер «молотков» Дэвид Мойес впечатлен игрой Рафиньи в этом сезоне и хотел бы видеть такого игрока в своей команде.

Напомним, что в этом сезоне бразилец принял участие в 19 матчах, в которых отметился 8 забитыми голами и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Вест Хэм Рафинья Диас
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