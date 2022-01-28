«Боруссия» Мёнхенгладбах заинтересована в подписании Нкетиа

«Боруссия» Мёнхенгладбах сделала предложение лондонскому «Арсеналу» по нападающему Эдварду Нкетиа, об этом сообщает репортер SSN Дхармеш Шет. У англичанина осталось шесть месяцев по контракту, и он отклонил предложение «Арсенала» о новом соглашении еще в ноябре, и, похоже, Нкетиа вскоре покинет клуб.

Один из источников сообщил, что «Кристал Пэлас» вышел из переговоров по футболисту, хоть и проявлял к нему большой интерес в последнее время.

Руководство лондонского клуба и главный тренер Микель Артета хотели бы оставить нападающего в команде, так видят в нем большое будущее, но если игрок не захочет подписывать новое соглашение, клубу придется с ним расстаться.