Криштиану Роналду в эффектном стиле поздравил свою гражданскую жену Джорджину Родригес с Днем рождения. Нападающий «Манчестер Юнайтед» арендовал фасад самого высокого и многоэтажного здания мира «Бурдж-Халифа» в Дубае, чтобы показать праздничное видео для своей спутницы.

Напомним, что Криштиану и Джорджина уже более четырех лет находятся в отношениях и воспитывают четырех детей. В скором времени у пары ожидается пополнение в виде двойни – об этом они поделились в своих социальных сетях несколько месяцев назад.

Увидеть, как выглядело здание «Бурдж-Халифы» во время поздравления, можно в прикрепленном видео. К слову, Родригес сегодня исполнилось 28 лет.