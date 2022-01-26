Звезда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал очередной пост в своем инстаграм-аккаунте.

«Твой стиль, твои правила», - подписал свою фотографию 36-летний футболист.

Криштиану присоединился к «красным дьяволам» летом прошлого года, подписав двухлетнее трудовое соглашение.

В последнее время португалец выражал недовольство результатами команды и отказом партнеров посещать дополнительные тренировки. Из-за этого у КриРо испортились отношения с молодыми игроками команды.

В настоящий момент «МЮ» идет на четвертом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.