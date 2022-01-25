​Бонуччи считает, что в АПЛ более высокий темп, чем в Серии А

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи вспомнил о недавнем матче против «Челси» на групповой стадии Лиги чемпионов.

«Мы проиграли «Челси» в Лондоне со счётом 0:4. У них в Англии более высокий темп, и они играют в более физический футбол. Когда ты переключаешься с чемпионата на Лигу чемпионов, важно мгновенно адаптироваться, ведь там ты можешь встретиться с командой, которая играет в другом ритме», - сказал Бонуччи Мускио Сельваджио в его подкасте.

Стоит сказать, что до возобновления соревнований в Лиге чемпионов осталось всего три недели. Первые матчи плей-офф пройдут уже 15 февраля.