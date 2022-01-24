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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​В Великобритании отменили COVID-паспорта

24 Января 2022 • 19:51 Комментировать

Судя по всему, эпидемиологическая ситуация в Великобритании стала улучшаться. Премьер-министр Борис Джонсон в понедельник объявил об отмене COVID-паспортов на территории государства. Также были отменены обязательный масочный режим и рекомендация работать удалённо.

Стоит сказать, что в последние месяцы в Великобритании ситуации с коронавирусной инфекцией была неутешительной. В декабре и январе более двух десятков матчей английской Премьер-лиги переносились из-за вспышек заражений внутри клубов.

Добавим, что в настоящий момент Премьер-лига Англии ушла на короткую паузу, связанную с матчами сборных.

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Евро-Футбол.Ру,
Борис Джонсон
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