​В Великобритании отменили COVID-паспорта

Судя по всему, эпидемиологическая ситуация в Великобритании стала улучшаться. Премьер-министр Борис Джонсон в понедельник объявил об отмене COVID-паспортов на территории государства. Также были отменены обязательный масочный режим и рекомендация работать удалённо.

Стоит сказать, что в последние месяцы в Великобритании ситуации с коронавирусной инфекцией была неутешительной. В декабре и январе более двух десятков матчей английской Премьер-лиги переносились из-за вспышек заражений внутри клубов.

Добавим, что в настоящий момент Премьер-лига Англии ушла на короткую паузу, связанную с матчами сборных.