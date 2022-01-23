Бывший партнер Магуайра по «Шеффилд Юнайтед» выиграл миллион в лотерее

Терри Кеннеди начинал свою карьеру в «Шеффилд Юнайтед» вместе с Брайаном Магуайром, но если последний сейчас наслаждается статусом капитана «Манчестер Юнайтед», то Кеннеди три года назад решил завязать с футболом. А ведь когда-то игрока называли «вторым Джоном Терри». Но карьера не сложилась.

Однако, как известно, «не везет в футболе - повезет в любви». А Кеннеди повезло не в любви (хотя там тоже все может быть хорошо), а в лотерее. Как сообщает Sportbible, не так давно Кеннеди выиграл миллион фунтов стерлингов в результате приобретения счастливого билета. Так что нет худа без добра!