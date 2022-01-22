Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» готов продать Лено

22 Января 2022 • 16:43 Комментировать

Немецкий вратарь Бернд Лено, потерявший место в основном составе лондонского «Арсенала», может покинуть столичный клуб до конца января. По данным Football London, «канониры» готовы рассмотреть предложения по трансферу 29-летнего голкипера.

Главным претендентом на Бернда считается «Ньюкасл». Аутсайдер Премьер-лиги на днях сообщил об интересе к вратарю.

В текущем сезоне Лено проигрывает борьбу за место в стартовом составе команды Аарону Рамсдейлу. Немец принял участие всего в семи матчах текущего сезона, в которых пропустил 11 мячей. Трансферная стоимость Бернда оценивается в 16 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Бернд Лено
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Эвертон 0:1 Астон Вилла 2.75 3.35 2.65
22.01  18:00 Лидс ... Ньюкасл 2.01 3.85 3.55
22.01  18:00 Брентфорд ... Вулверхэмптон 3.10 3.05 2.55
22.01  18:00 Манчестер Юнайтед ... Вест Хэм 1.92 3.85 3.85
22.01  20:30 Саутгемптон ... Манчестер Сити 9.60 6.20 1.29
23.01  17:00 Кристал Пэлас ... Ливерпуль 5.40 4.30 1.60
23.01  17:00 Лестер ... Брайтон 2.60 3.40 2.80
23.01  17:00 Арсенал ... Бёрнли 1.37 5.20 8.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Января
17:48 · Англия. Премьер-лига
Тухель не знает, будут ли у «Челси» трансферы в этом месяце
17:30 · Англия. Премьер-лига
Джака об удалениях: «Я делаю это не нарочно»
17:30 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:27 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» Джеррарда победила в Ливерпуле
17:27 · Англия. Премьер-лига
​Рангник вычленил троих игроков «МЮ», которые портят атмосферу в раздевалке – Роналду не в списке слухи
17:23 · Англия. Премьер-лига
Раньери могут уволить из «Уотфорда»
17:09 · Англия. Премьер-лига
Роналду – в основе «Манчестер Юнайтед» на субботний матч
16:43 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов продать Лено
15:34 · Англия. Премьер-лига
Зинченко пропустит ближайший матч «Манчестер Сити»
13:43 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола хочет переманить в «Манчестер Сити» полузащитника «Барселоны»
12:12 · Англия. Премьер-лига
«Челси» заинтересовался полузащитником «Аякса»
11:55 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов продлить контракт с Артетой
11:40 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл нового форварда в Лиге 1 1
11:25 · Англия. Премьер-лига
Влахович выбрал себе новый клуб 1
09:58 · Англия. Премьер-лига
Названа сумма возможного трансфера Траоре в «Тоттенхэм»
Все новости
Рекомендуем