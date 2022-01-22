«Арсенал» готов продать Лено

Немецкий вратарь Бернд Лено, потерявший место в основном составе лондонского «Арсенала», может покинуть столичный клуб до конца января. По данным Football London, «канониры» готовы рассмотреть предложения по трансферу 29-летнего голкипера.

Главным претендентом на Бернда считается «Ньюкасл». Аутсайдер Премьер-лиги на днях сообщил об интересе к вратарю.

В текущем сезоне Лено проигрывает борьбу за место в стартовом составе команды Аарону Рамсдейлу. Немец принял участие всего в семи матчах текущего сезона, в которых пропустил 11 мячей. Трансферная стоимость Бернда оценивается в 16 миллионов евро.