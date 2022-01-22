«Челси» назвал сумму, какую готов заплатить за Дембеле

Французский вингер Усман Дембеле, которому больше нет места в каталонской «Барселоне», может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. Об этом сообщают журналисты Sport.es.

В трансфере игрока заинтересован лондонский «Челси». Боссы «пенсионеров» готов выделить на эту сделку четыре миллиона евро. «Сине-гранатовые» могут согласиться на эти условия, дабы не потерять Усмана бесплатно по завершении сезона. Его действующее соглашение с каталонцами истекает через полгода.

Дембеле сыграл за «Барселону» всего шесть поединков в текущем сезоне чемпионата Испании. Он отметился двумя результативными передачами.