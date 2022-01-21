«Ньюкасл» нацелился на Чалету-Цара

Французский защитник «Марселя» Дуе Чалета-Цар стал одним из вариантов для английского «Ньюкасла», если у него не получится подписать Диего Карлоса, сообщает 90min.

«Сороки» ведут переговоры со многими футболистами, но и их вариант защиты номер один — Диего Карлос из «Севильи», но на данный момент клубы не пришли к компромиссу, несмотря на то, что англичане уже договорились с самим футболистом.

«Ньюкасл» уже провел переговоры с центральным защитником «Марселя» и сборной Хорватии Чалетой-Царом, которого давно связывают с переходом в Премьер-лигу.

На данный момент хорвата потенциально можно взять в аренду с правом выкупа, что несомненно устроит английский клуб.