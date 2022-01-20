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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Теннисист Медведев раскритиковал фанатов, скандирующих празднование Роналду

20 Января 2022 • 17:51 Комментировать

Российский теннисист Даниил Медведев в четверг после выигранного матча на открытом чемпионате Австралии по теннису высказался по поводу поведения фанатов. По ходу матча они скандировали «Сииии», повторяя празднование гола звёздного футболиста Криштиану Роналду.

«Брейк-пойнт, вторая подача, и люди аплодируют, будто ты уже совершил двойную ошибку. Это разочаровывает. Те, кто этим занимаются, вероятно, имеют низкий IQ», - слова Медведева приводит на своих страницах Goal.com.

Отметим, что Даниил Медведев является главным фаворитом турнира в Австралии после скандала с Новаком Джоковичем. Сербский теннисист был депортирован.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Даниил Медведев
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