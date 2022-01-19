«ПСЖ» рассматривает кандидатуры двух звёздных полузащитников

В «ПСЖ» заинтересованы в сотрудничестве с французским хавбеком Полем Погба, у которого истекающий трудовой договор с «Манчестер Юнайтед». Стороны якобы ведут переговоры о трансфере, рапортует ESPN.

Также отмечается, что в поле зрения парижского гранда фигурирует ивуарийский полузащитник Франк Кесси, ныне выступающий за «Милан». 25-летний африканец также находится на истекающем контракте.

В конце прошлой недели появилась информация, что Погба решил покинуть «Юнайтед» и обозначил «ПСЖ» приоритетным вариантом продолжения карьеры.