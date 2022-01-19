Вернер оценил шансы «Челси» в борьбе за чемпионство

Лондонский «Челси» переживает спад в результатах. В последних 11 матчах чемпионата Англии подопечные Томаса Тухеля одержали всего три победы и уже сильно отстают от лидирующего «Манчестер Сити».

Своим мнением по сложившейся ситуации поделился нападающий «пенсионеров» Тимо Вернер.

«Верим, что все еще может измениться. Конечно, мы понимаем, что «Манчестер Сити» очень силен и их будет нелегко догнать.

«Челси» еще есть за что бороться в этом сезоне. Мы участвуем в ЛЧ, Кубке лиги, также есть шансы на победу в Кубке страны и клубном ЧМ. У нас есть шансы сразу на несколько трофеев в этом сезоне. Поэтому нужно засучить рукава и усердно работать», - цитирует Тимо клубная пресс-служба.

«Челси» провел 23 матча в АПЛ и занимает третье место в таблице.