Вернер: «Я бы хотел, чтобы Кристенсен и Рюдигер остались в «Челси»

Нападающий «Челси» Тимо Вернер ответил на вопрос о будущем своих одноклубников – Андреаса Кристенсена и Антонио Рюдигера.

«Я бы хотел, чтобы они остались. Конечно, они могут сделать сильнее любую команду в мире, но надеюсь, что другие клубы не будут забирать наших защитников.

Рюдигер играет невероятно, он сам может выбрать, куда ему переходить, потому что будет свободным агентом летом», - цитирует Вернера Sky Sport.

Контракт 28-летнего Рюдигера с «Челси» рассчитан до конца нынешнего сезона. Что касается Кристенсена, то и он может покинуть «Челси» летом, если лондонский клуб не договорится с ним о продлении контракта.