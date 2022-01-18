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Вернер: «Я бы хотел, чтобы Кристенсен и Рюдигер остались в «Челси»

18 Января 2022 • 21:34 Комментировать (1)

Нападающий «Челси» Тимо Вернер ответил на вопрос о будущем своих одноклубников – Андреаса Кристенсена и Антонио Рюдигера.

«Я бы хотел, чтобы они остались. Конечно, они могут сделать сильнее любую команду в мире, но надеюсь, что другие клубы не будут забирать наших защитников.

Рюдигер играет невероятно, он сам может выбрать, куда ему переходить, потому что будет свободным агентом летом», - цитирует Вернера Sky Sport.

Контракт 28-летнего Рюдигера с «Челси» рассчитан до конца нынешнего сезона. Что касается Кристенсена, то и он может покинуть «Челси» летом, если лондонский клуб не договорится с ним о продлении контракта. 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Антонио Рюдигер Тимо Вернер Андреас Кристенсен
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Комментарии (1)
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snk6565
18 Января 2022 в 22:01
Не факт, что они хотят, чтобы ты остался)))
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