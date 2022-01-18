«Астон Вилла» объявила об аренде голкипера «Ромы»

Голкипер «Ромы» Робин Ольсен перешёл в «Астон Виллу» на правах аренды.

Как сообщает пресс-служба английского клуба, соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

«Я очень счастлив. Это было легкое решение. Когда агент мне сказал об интересе со стороны «Астон Виллы», то я решил, что должен сделать всё возможное, чтобы подписать контракт с этим клубом.

Последние пару дней я находился в состоянии ожидания. Утром я проснулся и понял, что сегодня мне предстоит подписать контракт с «Астон Виллой», это сделало меня счастливее», - цитирует Ольсен официальный сайт клуба.

Первую часть сезона Ольсен провёл на правах аренды в «Шеффилд Юнайтед».