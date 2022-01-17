Мартинесу не разрешили совмещать работу в «Эвертоне» и сборной Бельгии

«Эвертон» находится в поиске нового главного тренера после отставки Рафаэля Бенитеса. Поговаривали, что кандидатом номер один для мерсисайдцев является Роберто Мартинес, который в своё время уже работал с «ирисками», а нынче трудится со сборной Бельгии. Впрочем, камбэк испанца на «Гудисон Парк» в обозримом будущем маловероятен. Об этом сообщает The Telegraph,отмечая, что бельгийская федерация отказала Мартинесу в совмещении работы в сборной и клубе.

В ноябре-декабре пройдёт чемпионат мира, на который сборная Бельгии под руководством Роберто Мартинеса пробилась напрямую через европейский отбор.