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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мартинесу не разрешили совмещать работу в «Эвертоне» и сборной Бельгии

17 Января 2022 • 18:17 Комментировать

«Эвертон» находится в поиске нового главного тренера после отставки Рафаэля Бенитеса. Поговаривали, что кандидатом номер один для мерсисайдцев является Роберто Мартинес, который в своё время уже работал с «ирисками», а нынче трудится со сборной Бельгии. Впрочем, камбэк испанца на «Гудисон Парк» в обозримом будущем маловероятен. Об этом сообщает The Telegraph,отмечая, что бельгийская федерация отказала Мартинесу в совмещении работы в сборной и клубе.

В ноябре-декабре пройдёт чемпионат мира, на который сборная Бельгии под руководством Роберто Мартинеса пробилась напрямую через европейский отбор.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Сборная Бельгии Роберто Мартинес
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