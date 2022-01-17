«Арсенал» готовит новое предложение по Влаховичу

Продолжаются активные переговоры между «Арсеналом» и «Фиорентиной» по трансферу сербского голеадора Душана Влаховича.

Согласно данным Corrierre della Sera, английский клуб подготовил новое предложение флорентийцам. «Канониры» хотят предложить «фиалкам» 60 миллионов евро и права на хавбека Лукаса Торрейру, ныне играющего во Флоренции в аренде.

Влахович является трансферной целью ряда топ-клубов Европы. В его услугах также заинтересованы «Реал», «Манчестер Сити», «Ювентус» и «Тоттенхэм».

21-летний серб – лучший бомбардир текущего сезона Серии А. На его счету 16 забитых мячей в 20 матчах.