Диего Коста стал трансферной целью «Арсенала»

Экс-форвард лондонского «Челси» Диего Коста, ныне играющий в Бразилии за «Атлетико Минейро», может вернуться на Туманный Альбион. Об этом стало известно порталу Goal.

Оформить трансфер 33-летнего испанского нападающего хочет лондонский «Арсенал». «Канониры» могут подписать игрока бесплатно, поскольку Диего близок к расторжению трудового договора с нынешним работодателем.

Коста защищает цвета «Челси» с 2014 по 2017 год. На его счету 89 поединков в чемпионате Англии и 52 забитых мяча.

За полгода в Бразилии опытный нападающий отметился четырьмя голами в 15 матчах Серии А.