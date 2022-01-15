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«Фиорентина» решила продать Влаховича в «Арсенал»

15 Января 2022 • 10:18 Комментировать

«Фиорентина» готова расстаться со своим ведущим нападающим Душаном Влаховичем. Как сообщает Repubblica, новым местом работы сербского голеадора станет лондонский «Арсенал».

Руководство флорентийского клуба решило принять предложение «канониров» в размере 70 миллионов евро. В споре за Влаховича «Арсенал» опережает «Манчестер Сити» и «Ювентус».

На острие атаки «Арсенала» Душан будет призван заменить Пьера-Эмерика Обамеянга, от которого «канониры» решили избавиться этой зимой.

В текущем сезоне 21-летний форвард отметился 16 забитыми мячами в 20 поединках итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арсенал Лондон Душан Влахович
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