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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» объявил о втором зимнем трансфере официально

13 Января 2022 • 12:24 Комментировать

«Ньюкасл» объявил о подписании контракта с форвардом Крисом Вудом, ранее выступавшим за «Бёрнли». 30-летний новозеландский нападающий заключил с «сороками» соглашение до середины 2024 года, рапортует пресс-служба клуба.

Если верить СМИ, сумма сделки составила порядка 28 миллионов евро.

Отметим, что это второе зимнее приобретение «Ньюкасла». Ранее аутсайдер АПЛ усилил фланг обороны защитником сборной Англии Кираном Триппьером.

Новички призваны помочь «сорокам» исправить турнирное положение. В настоящий момент «Ньюкасл» идет на предпоследнем месте в таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Крис Вуд
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