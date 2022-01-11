Александр Головин в обозримом будущем может переехать из Франции в Англию. Как стало известно «РБ Спорт», хавбек национальной сборной России находится на радаре лондонского клуба – «Вест Хэма».

Источник отмечает, что «Вест Хэм» пока не запускал переговорный процесс с «Монако». «Молотобойцы» в настоящий момент лишь собирают информацию и проводят консультации.

Александр Головин проводит в «Монако» уже четвёртый сезон – в клуб Лиги 1 россиянин перебрался в 2018 году после чемпионата мира. За это время Головин провёл во всех турнирах 114 игр. В них россиянин забил 16 голов и 22 раза ассистировал партнёрам.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt считают, что Александр Головин стоит 25 миллионов евро.