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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Головин может перейти в клуб АПЛ слухи

11 Января 2022 • 14:22 Комментировать

Александр Головин в обозримом будущем может переехать из Франции в Англию. Как стало известно «РБ Спорт», хавбек национальной сборной России находится на радаре лондонского клуба – «Вест Хэма».

Источник отмечает, что «Вест Хэм» пока не запускал переговорный процесс с «Монако». «Молотобойцы» в настоящий момент лишь собирают информацию и проводят консультации.

Александр Головин проводит в «Монако» уже четвёртый сезон – в клуб Лиги 1 россиянин перебрался в 2018 году после чемпионата мира. За это время Головин провёл во всех турнирах 114 игр. В них россиянин забил 16 голов и 22 раза ассистировал партнёрам.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt считают, что Александр Головин стоит 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Вест Хэм Александр Головин трансферы футбола - зима 2022
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